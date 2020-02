Mehr Drogen- und Alkolenker erwischt

Aus Sicht der Polizei war es ein erfolgreiches Jahr. Hohe Aufnahmezahlen, Polizeischulen, die sich auch heuer wieder bis zum letzten Platz füllen werden, und verschärfte Kontrollen, die den gewünschten Erfolg brachten.

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl zeigte sich bei der gestrigen Präsentation der Jahresbilanz 2019 "beeindruckt" von der Leistung seiner Beamten.

Die Kriminalstatistik werde zwar erst im März präsentiert, er könne aber bereits sagen, dass die Kriminalität in Oberösterreich "im Gesamten weiterhin rückläufig" sei. Das gelte auch für die Zahl der Festnahmen – 1780 waren es im Jahr 2019.

Trotz einer durchwegs positiven Bilanz gibt es bei der Exekutive aber auch Sorgenfalten: Die Anzahl von Lenkern, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren, sei "massiv" gestiegen. Das liege laut Pilsl nicht nur an den gesteigerten Kontrollen, sondern auch daran, dass "Alkohol am Steuer in der Gesellschaft vielfach noch als Kavalierdelikt abgetan wird".

Waren es im Jahr 2018 noch 4423 Alkoholanzeigen, stieg die Zahl im Vorjahr auf 5039 an. 3249 Lenkern musste der Führerschein abgenommen werden. Drogenlenker seien nicht so einfach aus dem Verkehr zu ziehen: "Drogentests sind deutlich aufwendiger, weil man am Ende auch die ärztliche Kontrolle braucht", sagt Pilsl. Doch auch hier stiegen die Zahlen deutlich an: Im Jahr 2019 gab es mit 899 Anzeigen gegen Drogenlenker um 350 mehr als im Vorjahr. Durch die "Digitalisierung im Verkehrsbereich" und die verstärkten Kontrollen, die damit einhergingen, wurden von der Polizei Oberösterreich auch deutlich mehr Geschwindigkeitsübertretungen registriert: 993.079 im Jahr 2019. Im Vorjahr waren es noch 824.660.

Eine Offensive plant die Polizei nicht nur bei Drogen- und Alkolenkern, sondern auch beim Bau: Das neue Einsatztrainingszentrum in Sattledt soll bis Ende 2020 fertig sein und auch die Landesleitzentrale in Linz wird saniert. (geg)

Polizeistatistik 2019

5039 Alkolenker wurden im Jahr 2019 angezeigt – 616 mehr als im Jahr 2018.

899 Anzeigen gegen Drogenlenker wurden im Vorjahr aufgenommen. Im Jahr 2018 waren es noch 549.

16.273 Übertretungen gab es 2019 hinsichtlich Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung – 2896 mehr als im Jahr 2018.

Die Zahl der Verwaltungsstrafen stieg von 279.223 im Jahr 2018 auf 293.511 im Jahr 2019 an.

