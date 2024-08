Mehr als 8 Kilo Cannabis verkauft: 39-Jähriger in Timelkam gefasst

Gewerbsmäßiger Suchtmittelhandel und schwerer Betrug werden einem 39-jährigen Rumänen aus Timelkam zu Last gelegt: Nicht nur, dass der Familienvater in den vergangenen vier Jahren kiloweise Drogen in Umlauf gebracht haben soll, er bezog auch unrechtmäßig Sozialleistungen in nicht unbedeutender Höhe. Schon im Frühjahr klickten für den Mann und Komplizen in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) die Handschellen, wie die Polizei nach Abschluss der umfangreichen Ermittlungen berichtete.

Familienausflug zum Drogenkauf

Dem 39-Jährigen konnte der Verkauf von 8,5 Kilogramm Cannabis, 234 Gramm Amphetamin, 20 Gramm Cannabisharz und 17 Gramm Kokain nachgewiesen werden. Die Drogen bezog er vorwiegend aus Tschechien. Die Beschaffungsfahrten tarnte er zum Teil als Familienausflug, indem er seinen vierjährigen Sohn und seine 26-jährige Frau mitnahm. Sowohl der Suchtmittellieferant aus Tschechien sowie ein 30-jähriger Ungar aus Linz wurden mittlerweile ausgeforscht, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

Vier Personen in U-Haft

Bei den Ermittlungen wurden insgesamt sechs Personen, darunter auch ein ungarischer Großabnehmer, festgenommen. Vier befinden sich aktuell noch in Untersuchungshaft. Neben dem umfangreichen Suchtmittelhandel wurde der 39-Jährige auch wegen schweren Betrugs angezeigt, da er unrechtmäßig Sozialleistungen in nicht unbedeutender Höhe bezogen haben soll.

