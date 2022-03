Mehr als 732.000 Katholiken wählen am Sonntag ihren Pfarrgemeinderat

Nicht nur in der Politik, auch in den 486 Pfarren in Oberösterreich gibt es Gemeinderäte. Und genau diese werden am kommenden Sonntag, 20. März, von etwa 732.000 der rund 915.000 Katholiken neu gewählt. Denn wahlberechtigt sind alle getauften Katholiken, die im Gebiet der Pfarre ihren Wohnsitz haben und vor dem 1. Jänner 2022 das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Pfarre, in der gewählt wird, kann jedoch auch vom Wohnsitz abweichen, sollten sich die Katholiken einer anderen Pfarre zugehörig fühlen.

Aktuell engagieren sich in den 39 Dekanaten etwa 8000 Ehrenamtliche in den Pfarrgemeinderatsgremien. Nach den Wahlen am 20. März werden sie fünf Jahre lang die Geschicke der Pfarren maßgeblich mitgestalten. Daher sei es besonders wichtig, das Wahlrecht für den Pfarrgemeinderat in Anspruch zu nehmen. "Wer zur Wahl geht, kann den zukünftigen Kurs der Pfarre mitbestimmen. Zudem ist es ein Zeichen der Wertschätzung für jene, die sich ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat engagieren", sagt Beate Schlager-Stemmer, Referentin für die Pfarrgemeinderäte in der Abteilung Pfarrgemeinde und Spiritualität der Diözese Linz.

Wahl in fünf Pfarren verschoben

Doch nicht in allen Pfarren wird am kommenden Sonntag gewählt, wie die Diözese Linz bestätigt. In fünf Pfarren Oberösterreichs wird die Wahl auf das kommende Jahr verschoben. Gründe dafür gibt es unterschiedliche – von Wartungsarbeiten bis hin zu einer zu geringen Anzahl an ehrenamtlichen Mitarbeitern und Helfern. So etwa am Pöstlingberg, wo derzeit die Orgel gewartet wird. Daher wurde dort die Wahl nun auf März 2023 verschoben.

Diese Zeit wolle man nutzen, um bis dahin aktiv auf die Katholiken zuzugehen, sie zur Teilnahme am pfarrlichen Leben zu bewegen und sie mehr in die kirchliche Gemeinschaft einzubringen.

Ein besonderes Anliegen des Katholischen Familienverbandes ist es, nach den Gemeinderatswahlen die Pfarren noch mehr zu Anlaufstellen für Familien zu gestalten, um die Kirche zu einem Ort zu machen, wo Familien mit Kindern und Jugendlichen sich wohl fühlen können, sagt Familienverbandspräsident Alfred Trendl, der sich künftig für jede Pfarre eigene Familienpfarrgemeinderäte wünscht.