Mehr als 700.000: Der steile Aufstieg der Tourengeher

Ein armer Tropf war Karl Posch damals. Zumindest in den Augen jener, die ihn beobachteten, als er sich auf zwei Brettern den Hang hinaufmühte. Oft wurde der Gosauer gefragt, ob er sich denn keine Liftkarte leisten könne, weil er abseits der Pisten unterwegs war. Noch dazu in die falsche Richtung. Mehr als 35 Jahre ist das her.

Mittlerweile ist Karl Posch Chef von Skimo Austria, der größten Plattform für Skibergsteiger im deutschsprachigen Raum – und längst kein Einzelgänger mehr. Mehr als 700.000 Menschen in Österreich, so schätzt der Alpenverein aktuell, sind mit Steigfellen unter den Skiern unterwegs. Tendenz: weiterhin steigend.

Tourengehen wird weiblicher

Die Zahlen, die Posch gestern bei einer Pressekonferenz in Salzburg präsentierte, unterstreichen das ungebrochene Interesse am Tourengehen: Der Sektor "Skibergsteigen" konnte in der Saison 2019/2020 beim Verkauf im Vergleich zum Vorjahr in Österreich um mehr als 18 Prozent zulegen – international waren es acht Prozent. Der Alpinskiverkauf ist im gleichen Zeitraum deutlich gesunken.

"Das Skibergsteigen hat durch die Pandemie noch einmal einen Aufwind bekommen. Weil viele wegen geschlossener Skigebiete ausgewichen sind", sagt Posch. Auffallend sei auch, dass die Sportart in den vergangenen Jahren jünger und weiblicher wurde. Das Durchschnittsalter habe sich von "weit über 40" auf mittlerweile 36 Jahre verringert. Der Damenanteil liege bei 40 Prozent, bei Touren im erschlossenen Skiraum seien es bereits mehr als 50 Prozent. Der Salzburger Bergführer Günter Karnutsch sieht einen "Trend, der in die richtige Richtung geht". Die Zahlen bei den Tourengehern seien explodiert, die Unfälle mit Todesfolge aber in den vergangenen 15 Jahren "deutlich zurückgegangen". Das liege vor allem an den Ausbildungskursen, die auch in dieser speziellen Saison ausgebucht seien.

Neue Konzepte in Oberösterreich

Weil Skibergsteigen im Jahr 2026 nach mehr als 73 Jahren Pause wieder olympisch sein wird, sieht Posch der weiteren Entwicklung optimistisch entgegen. Und er bleibt auch in Oberösterreich nicht untätig: Noch in dieser Woche sollen zwei Einsteiger-Routen auf den Hornspitz in Gosau markiert werden, auch die Skitour zur Goiserer Hütte wird neu beschildert.

In der Pyhrn-Priel-Region soll im kommenden Jahr das seit Jahren diskutierte "Skitourenlenkungskonzept" präsentiert werden. Parkplätze an Ausgangspunkten sollen neu errichtet oder optimiert und eine einheitliche Beschilderungsstruktur geschaffen werden.

Vor allem die Situation am Pyhrnpass soll damit deutlich entschärft werden. Dort gab es in den vergangenen Tagen erneut Aufregung: Der Grundbesitzer bot Getränke gegen freiwillige Spenden an – und wurde anonym angezeigt. Er kündigte deswegen an, die 60 Parkplätze bei der alten Straßenmeisterei ab sofort zu sperren, revidierte diese Entscheidung aber wieder. (geg)