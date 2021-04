Insgesamt 554 Personen fanden sich am Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr im Full Haus in Marchtrenk (Bez. Wels-Land) ein. Eine große Geste der Hilfsbereitschaft, denn: Die Menschen kamen, um sich per Speichelabstrich typisieren zu lassen und damit möglicherweise als Stammzellenspender zur Verfügung zu stehen. Als solcher könnten sie das Leben von Leukämiekranken retten – etwa jenes der dreijährigen Leonie.