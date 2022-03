Mehr als 300 Millionen Kilo Müll gesammelt: Rekord

So viel Müll wie noch nie zuvor wurde im Vorjahr in den 179 Altstoffsammelzentren (ASZ) im Land abgegeben: 304 Millionen Kilogramm, eine Steigerung von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Trend zu Online-Bestellbörsen zeigt sich auch beim Müll: Der Anteil an Kartonagen nahm um zehn Prozent zu.

"Zum ersten Mal haben wir die 300-Millionen-Grenze geknackt", sagt Christian Ehrengruber, Geschäftsführer der oberösterreichischen Landes-Abfallverwertungsunternehmens. "Im Schnitt brachte jeder Oberösterreicher 203 Kilo Abfall zu den Sammelstellen." Davon waren 31 Kilogramm Verpackungen, 25 Kilogramm Textilwaren.

In der Sparte Wiederverwendung, die unter anderem Textilien und Schuhe umfasst, wurden in den ASZ mehr als 3500 Tonnen gesammelt, ein Anstieg von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit 47.500 Tonnen und einer Zunahme von sieben Prozent stieg der Bereich Verpackungen am zweitstärksten, wobei allein die Masse an Kartonagen um zehn Prozent zunahm. Im Rahmen der EU-Kreislaufwirtschaft müssen bis zum Jahr 2025 50 Prozent und bis 2030 55 Prozent der Kunststoffverpackungen recycelt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, kooperieren die Landes-Abfallverwertungsunternehmen mit Wissenschaft und Wirtschaft sowie den Hochschulen, wie auch der Linzer Kepler-Uni.

Auch wenn im Vergleich zu 2021 mehr Elektroschrott abgegeben wurde, sank das Gesamtgewicht des Mülls im Vorjahr in dieser Sparte. "Das liegt daran, dass moderne Geräte weniger wiegen als alte. So wurden etwa sehr viele Flachbildschirme abgegeben, die sind um einiges leichter als alte Röhrengeräte", sagt Roland Wohlmuth, Vorsitzender des Landesabfallverbandes.