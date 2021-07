Mehr als 200 LASK-Fans wollen Leonie helfen

Mit dem 6:0-Erfolg im ÖFB-Cup gegen den FC Marchfeld gingen die Kicker des LASK am Samstagabend erfolgreich in die neue Saison. Schon vor dem Spiel wickelte der Verein eine besondere Aktion erfolgreich ab: Gemeinsam mit der Leukämiehilfe Österreich "Geben für Leben" lud der LASK die Fans vor dem Anpfiff ein, sich typisieren zu lassen.

Dabei kann herausgefunden werden, ob jemand als möglicher Stammzellenspender für an Blutkrebs erkrankte Menschen infrage kommt. Für die dreijährige Leonie wurden etwa bereits Typisierungsaktionen in Marchtrenk und Gaflenz abgehalten.

Vor dem Cup-Spiel am Samstag ließen sich laut Katharina Palatzky von "Geben für Leben" im Stadion in Pasching 213 Fußballanhänger typisieren. Dabei wurde per Wattestab ein Speichelabstrich genommen, die Teilnehmer können so zu Lebensrettern werden – nicht nur für Leonie, sondern zum Beispiel auch für zwei erkrankte Mütter, für die die Leukämiehilfe derzeit dringend Spender sucht. "Der Andrang war so groß, dass manche ein bisschen warten mussten. Die Stimmung war trotzdem super", berichtet Palatzky von einer großen Hilfsbereitschaft der LASK-Fans.

Eingefädelt hatte die Aktion übrigens LASK-Spieler Rene Renner. Der zweifache Torschütze am gestrigen Abend kennt die Familie der leukämiekranken Leonie und initiierte nach der Typisierungsaktion in Marchtrenk die gestrige Aktion beim LASK. (ort)