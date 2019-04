Mehr als 1300 Anmeldungen für Linzer Medizin-Studium

LINZ. Groß ist auch heuer der Andrang auf das Medizin-Studium an der Kepler-Uni in Linz. 1316 Anmeldungen gibt es für die 180 Studienplätze. Gleichzeitig stellt die Uni ein neues Studium vor: „Medical Engineering“ wird technologische und medizinische Fächer kombinieren.

Insgesamt 1316 junge Menschen wollen in Linz an der Johannes-Kepler-Universität Medizin studieren. Im Vorjahr machten 1269 Kandidaten im Juli den Aufnahmetest im Design Center in Linz. Auch österreichweit steigen die Anmeldezahlen für das Studium: Insgesamt haben sich 16.443 in Wien, Innsbruck, Linz und Graz angemeldet. 2018 waren es 15.880 angemeldete Bewerber. Der österreichweit einheitliche Test findet am Freitag, 5. Juli, statt.

"Medical Engineering" als neues Zukunftsfeld

Gleichzeit stellt die Kepler-Uni ein neues Studium an der medizinischen Fakultät vor. Für JKU-Rektor Meinhard Lukas ist das Studium „Medical Engineering“ auch eine Alternative für jene, die den Aufnahmetest nicht schaffen: „Das Studium Medical Engineering führt Studierende an ein absolutes Zukunftsfeld heran. Hier werden Mechatronik, Informatik und Artificial Intelligence mit dem kernmedizinischen Bereich kombiniert. Studierende mit technischem und medizinischem Interesse finden ein optimales Anwendungsfeld ihrer Talente.“ Wer im nächsten Jahr neuerlich zum Aufnahmetest Humanmedizin antritt und besteht, könne während dieses Überbrückungsjahres bereits Kurse in Medizin absolvieren, die später für das Medizin-Studium anrechenbar seien.



Inhaltlich geht es bei dem neuen Studium „Medical Engineering“ um die Anwendung von ingenieurswissenschaftlichen Prinzipien auf dem Gebiet der Medizin. Der Bereich kombiniert Kenntnisse aus der Technik und der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung mit der medizinischen Sachkenntnis und Erfahrung der Ärzten, Pflegefachkräfte und Patienten. Unter dem Motto „Heilen durch Linzer Ingenieurskunst“ sollen mit technischen Ansätzen die Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten gefördert und unterstützt werden.



