Mehr als 1200 Kinder feierten Ministrantentag im Stift St. Florian

Der Einzug von 1200 Kindern in Messgewändern in die Stiftsbasilika bot ein beeindruckendes Bild. Bis zum letzten Platz war die Basilika beim Festgottesdienst mit Bischof Manfred Scheuer gefüllt. Mit dem Kinderchor aus Dietach unter der Leitung von Julia Kaineder wurde mit Begeisterung mitgesungen.

Passend zum Thema des Gottesdienstes „Du bist gefragt!“ wurde den Kindern im gemeinsamen Feiern gezeigt, dass sie mit deren Wissen, Tun und Herzen als Ministranten im Gottesdienst wichtig und gefragt sind.

Workshops

Nach dem Festgottesdienst wurde das ganze Stift zu einer Spielestadt mit unterschiedlichen Stadtvierteln. Gestärkt nach der Verpflegung gab es für die Kinder ein vielfältiges Workshop-Angebot. Das Stadtzentrum bot vom Krankenhaus bis zur Medienzentrale alles, was zu einer richtigen Stadt gehört. In der Future Zone drehte sich das Programm um Forschung, Kinderrechte und das Klima. Am Mini-Campus konnten die Kinder spielerisch erstmals in unterschiedliche Studienrichtungen eintauchen. Ein Leben wie im Kloster war im Klosterviertel möglich. Von Heilkräutern und ihrer Verwendung bis hin zu alten Schriften, es war einiges dabei, was zum Klosterleben dazugehört. Beim Straßenfest setzten sich die Kinder mit entwicklungspolitischen Themen auseinander.

Liara (10) aus der Pfarrgemeinde St. Martin im Mühlkreis erzählt: „Wir haben eine Führung bei den Chorherren bekommen, das war sehr interessant. Die Spielstationen, Seilziehen, Limbo und Gletscherspringen waren besonders toll. Mir hat der Tag heute so gut gefallen. Ich hoffe, so einen Tag gibt es bald wieder.“ David (23) aus Waizenkirchen, ehrenamtlicher Bereichsleiter am Minitag, freute sich über so viele Ministranten: „Ich finde die Koordination und Organisation von so großen Veranstaltungen spannend. Es ist schön, wenn so viele Kinder bei den Stationen Spaß haben.“

Am späten Nachmittag wurden die Kinder von einer langen Tanz-Polonaise aus den Stadtvierteln für den gemeinsamen Abschluss im Stiftshof abgeholt. Marie Mayrhofer von der Katholischen Jungschar Linz organisierte diese große Veranstaltung und bedankte sich bei allen Mithelfenden: „Der Minitag soll ein Dankeschön an die vielen Ministrantinnen und Ministranten für ihr Engagement in der Kirche sein. Sie sind ein wesentlicher Teil einer lebendigen Kirche."

In Oberösterreich gibt es derzeit rund 10.000 Ministranten und 1200 Gruppenleiter.

