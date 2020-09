Mehr als 10.000 Unterschriften gegen Skiverbindung im Stodertal

Es komme ihr vor wie eine Riesenwelle, die Vorderstoder vorwärts trägt, sagt Christine Zauner. Die Gemeinderätin (Liste Bergauf) ist Mitglied der Bürgerinitiative "Bergdorf Vorderstoder" und seit Montag, 18 Uhr, wieder deutlich zuversichtlicher. Da erreichte die Petition, die sich gegen die Erweiterung des Skigebiets auf der Höss in Hinterstoder zu den Hacklliften nach Vorderstoder richtet, die Hürde von 10.000 Unterschriften. Dienstagnachmittag waren es bereits rund 10.300. Die Petition ist an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), seinen Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und an Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (VP) gerichtet.

Wie berichtet, soll die Skigebietserweiterung mit drei Seilbahnen erfolgen,auch ein Hilfslift und Beschneiungsanlagen sind vorgesehen. Skipisten, großteils zwischen 800 und 1100 Meter Seehöhe, im Ausmaß von rund 50,7 Hektar sollen entstehen.

Dafür soll in beiden Gemeinden gesamt eine Fläche von rund 42,6 Hektar gerodet werden. In der Gemeinde Vorderstoder sind 850 Pkw-Parkplätze vorgesehen, in Hinterstoder werden 300 neue Parkplätze geschaffen. Mit der Verbindung der beiden Skigebiete kommen 10,7 neue Pistenkilometer hinzu.

"Wissen nicht, wer da unterschrieben hat"

Zauner, sei froh, dass sich nun auch die Einheimischen trauen, gegen das Projekt öffentlich Stellung zu beziehen. Am 24. September werde man bei der Gemeinderatssitzung einige "ungeklärte Aspekte" ansprechen. Bis zum 9. Oktober werden die ersten Reaktionen der Abteilung Raumplanung des Landes Oberösterreichs erwartet. Dort wird der Umweltbericht, der am 17. August erstmals offiziell veröffentlicht wurde, aktuell geprüft.

Für Vorderstoders Bürgermeister Gerhard Lindbichler (VP), sei zwar "jede sachliche Kritik ein Grund, uns das noch einmal anzuschauen", die Petition wolle er aber nicht überbewerten. "Wir wissen ja nicht, wer da unterschrieben hat. Das können Vorarlberger oder Tiroler genauso gewesen sein, es geht mir aber vor allem um die Menschen in der Region", sagt er.

Lindbichler ließ im Gespräch mit den OÖNachrichten aber durchblicken, dass ihm eine reine Winternutzung des Skigebiets zu wenig sei. "Vier Monate im Winter sind zwar schön, aber wir brauchen etwas für den 365-Tage-Tourismus. Eine Sommernutzung wäre mir sehr wichtig".

Die Politik im Stodertal

Auch Helmut Wallner, Bürgermeister von Hinterstoder (VP), sei nach wie vor von dem Projekt überzeugt. "Und glauben Sie mir, der Großteil im Stodertal sieht das genauso. Es sind ohnehin immer dieselben, die laut schreien", sagt er.

Mittlerweile hat auch die Politik ein Auge auf die Situation im Stodertal geworfen. Nach Felix Eypeltauer, Neos-Nationalratsabgeordneter, werden morgen, Mittwoch, auch Klima-Landesrat Stefan Kaineder und Maria Buchmayr, stellvertretende Klubobfrau, (beide Grüne) zum Lokalaugenschein in Vorderstoder erwartet.

Eypeltauer nannte die Pläne zur Skigebietserweiterung einen "ökologischen und ökonomischen Nonsens".