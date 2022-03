Mehr als 1000 Notschlafstellen für Flüchtlinge

Im Logistikzentrum des Roten Kreuzes in Linz laufen seit Tagen die Vorbereitungen: Equipment zur Errichtung von mehr als 1000 Notschlafstellen steht zur Abfahrt bereit. Betten, Decken und Hygienematerial lagern in Containern, auch die Verpflegung sowie technisches Equipment, beispielsweise Stromgeneratoren, wurden vorbereitet.

700 Paletten Hilfsgüter, 2000 Feldbetten, 60 Zelte, vier Paletten Hygienepakete und 50 Paletten Decken können jederzeit abgerufen werden. "Oberösterreich ist darauf vorbereitet, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell in Notquartieren zu versorgen", sagt Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).

Die Notschlafstellen sollten bei Bedarf vorrangig in der Nähe von relevanten Verkehrsknoten im Zentralraum errichtet werden, hieß es gestern vom Roten Kreuz. "Klarerweise wünschen wir uns, unsere Lager und Kapazitäten nie aktivieren zu müssen, dank der vielen Ehrenamtlichen sind wir aber in der Lage, jederzeit schnell zu helfen", sagt Walter Aichinger, Präsident des Roten Kreuzes Oberösterreich.

Zentrum in Wien errichtet

Auch die Stadt Wien hat gestern ein erstes Ankunftszentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Heute startet die Probephase, ab morgen soll die Sporthalle im zweiten Wiener Gemeindebezirk in einen 24-Stunden-Betrieb übergehen. Etwa 1600 Ukrainer haben am Sonntag laut Innenministerium die österreichische Grenze überschritten. Davon gaben etwa 70 Prozent an, weiterreisen zu wollen.