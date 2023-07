Knapp 150.000 Liter Gülle in Eberschwang ausgeronnen

Die Gülle war vom Ötzlinger Bach in den Vockinger Bach und wieder in die Antiesen und den Mühlbach in Hohenzell gelangt.

Als der 28-Jährige Besitzer das bemerkte, verständigte er die Feuerwehr und die Polizei und versuchte zu verhindern, dass noch mehr Gülle in den Bach floss. Diese war bereits vom Ötzlinger Bach in den Vockinger Bach und weiter in die Antiesen und den Mühlbach in Hohenzell gelangt.

Die Freiwillige Feuerwehren Hohenzell und St. Marienkirchen am Hausruck waren im Einsatz, um Folgeschäden zu verhindern.

Laut der Bezirkshauptmannschaft Ried gebe es bereits erste Berichte von Fischsterben in der Region, berichtete das "ORF Radio Oberösterreich". Allerdings sei es gelungen, den Zufluss zu einigen Fischteichen, die von dem Bach gespeist werden, abzusperren und dadurch zu schützen.

