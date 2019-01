Mehr 30 Straftaten: Serien-Einbrecher erwischt

ANSFELDEN/ TRAUN. Für mehr als 30 Straftaten soll ein mutmaßlicher Einbrecher verantwortlich sein, den die Polizei nun festgenommen hat.

Bild: APA

Begonnen hatte die Serie an Einbrüchen und Diebstählen im November 2018 in Traun und Ansfelden (Bezirk Linz-Land). Ein vorerst unbekannter Täter durchsuchte unversperrte Autos und stahl daraus diverse Gegenstände. In manchen Fällen zerstach er auch die Reifen der Wagen. Fand er verschlossene Fahrzeuge vor, durchsuchte er stattdessen Gartenhütten, Kellerräume und Garagen. Um von Tatort zu Tatort zu gelangen, entwendete er Fahrräder.

Schließlich kamen Polizisten aus Ansfelden auf die Spur eines 33-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. In der Wohnung des Verdächtigen fanden sie das Diebsgut, das zugeordnet und den Opfern wieder zurückgegeben werden konnte. Der 33-Jährige, der für mehr als 30 Straftaten verantwortlich sein soll, wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

