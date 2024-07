Medizinstudium: 1511 Bewerber stellten sich dem Aufnahmetest an der JKU

Fast acht Stunden bewältigen heute die 11.904 Teilnehmer das Aufnahmeverfahren für das Medizinstudium. Doch nur 1900 werden auch tatsächlich im kommenden Herbst mit dem Studium an einer der vier Medizin-Universitäten Österreichs beginnen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind dies 50 Plätze mehr - auch an der JKU werden erstmals 320 Erstsemestrige in Medizin aufgenommen. Rein rechnerisch kommen in Linz also rund sechs Bewerber auf einen Studienplatz.

An der MedUni Wien nahmen insgesamt 5920 Personen am Test teil, davon bekommen 772 einen Studienplatz. 2350 junge Erwachsene wagten den Test in Innsbruck, wo im Herbst jedoch nur 420 Bewerber das Medizinstudium beginnen werden. Und in Graz absolvierten 2123 Personen den Test in der Stadthalle, 388 Plätze stehen zur Verfügung.

Gewidmete Studienplätze

Mindestens 95 Prozent der Studienplätze in Humanmedizin sind EU-Bürgern vorbehalten, 75 Prozent jenen mit einem österreichischen Maturazeugnis. Erstmals gibt es auch sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse: Von insgesamt 1900 Studienplätze an den vier Medizin-Universitäten in Österreich stehen 85 Plätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse zur Verfügung. Bewerber verpflichten sich, nach ihrer Ausbildung für eine bestimmte Zeit als Kassen-, Spitals-, Militär- oder Amtsarzt im Land zu arbeiten. Ein wichtiger Schritt, sagt auch JKU-Vizerektor Andreas Janko: "Ich glaube, der Personalmangel im Medizin-Bereich liegt nicht an den Ausbildungskapazitäten. Probleme gibt es meist erst nach der Ausbildung, wenn Studierende aus Österreich zum Beispiel im Ausland arbeiten."

Inhalte des Med-AT

Der Aufnahmetest für Humanmedizin ist ein mehrteiliges, schriftliches Verfahren, das sich in folgende Abschnitte gliedert:

Basiskenntnistest Medizinische Studien : Hier wird das schulische Vorwissen in den Bereichen Biologie, Chemie, Physik und Mathematik überprüft. Dieser Teil fließt zu 40 Prozent in die Bewertung des Tests ein.

: Hier wird das schulische Vorwissen in den Bereichen Biologie, Chemie, Physik und Mathematik überprüft. Dieser Teil fließt zu 40 Prozent in die Bewertung des Tests ein. Textverständnis : Lesekompetenz und Verständnis von Texten ist gefordert und hat eine Gewichtung von 10 Prozent

: Lesekompetenz und Verständnis von Texten ist gefordert und hat eine Gewichtung von 10 Prozent Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten : Dieser Testteil besteht aus fünf Aufgabengruppen - Figuren zusammensetzen, Zahlenfolgen, Wortflüssigkeit, Gedächtnis und Merkfähigkeit - und wird zu 40 Prozent gewertet.

: Dieser Testteil besteht aus fünf Aufgabengruppen - Figuren zusammensetzen, Zahlenfolgen, Wortflüssigkeit, Gedächtnis und Merkfähigkeit - und wird zu 40 Prozent gewertet. Sozial-emotionale Kompetenzen: Im letzten Testteil müssen die Studienbewerber Emotionen erkennen, auch das soziale Entscheiden wird beurteilt. Auch dieser Teil wird mit 10 Prozent gewichtet.

