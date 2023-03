Medikamentenmangel: Das sagen Apotheker und Kunden

"Wenn etwas lieferbar ist, kaufen wir ein und bunkern, was wir bekommen", sagt Lisa Zachhuber. Sie ist Apothekerin in der Kürnbergapotheke in Leonding. Es sei selten, dass ein Arzneimittel ganz ausgehe. "Außer bei antibiotischen Säften, die schon seit Wochen nicht mehr lieferbar sind - da hat man keine Chance." Ihre eigene Tochter hatte vor zwei Wochen Streptokokken-Angina. Als Ersatzmittel für das eigentliche Medikament zerrieb die Apothekerin Tabletten, die sie mit süßem Sirup vermengte -