In Wels ist heute mit einem gehörigen Medienrummel zu rechnen. Vor allem die deutsche Boulevardpresse will sich nicht entgehen lassen, dass sich der 67-jährige Welfenprinz Ernst August von Hannover ab 9 Uhr im Schwurgerichtssaal als Beschuldigter verantworten muss. Wie berichtet soll der Urenkel des letzten deutschen Kaisers, der in Grünau im Almtal residiert, im Vollrausch bzw. unter dem Einfluss von Medikamenten Polizisten bedroht und attackiert haben.