Media-Analyse: Die OÖNachrichten sind die Nummer 1 in Oberösterreich

361.000* Leserinnen und Leser (Reichweite: 28,7%*) vertrauen täglich der qualitativ hochwertigen Berichterstattung der OÖNachrichten und festigen somit deren Position in Oberösterreich. Österreichweit lesen 407.000** Personen täglich die OÖNachrichten (Reichweite: 5,4%**).

„Es sind unsere Leserinnen und Leser, die uns zur Nummer 1 machen. Deshalb möchten wir uns ausdrücklich bei den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern bedanken. Ihre Treue macht uns zur meistgelesenen Tageszeitung in Oberösterreich“, sagt Geschäftsführer Gino Cuturi.

Die OÖNachrichten sind auch am Wochenende die erste Wahl der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher: 403.000*** Leserinnen und Leser in Oberösterreich greifen am Wochenende zu den OÖNachrichten (Reichweite: 32,1 %***), österreichweit informieren sich 448.000**** Leserinnen und Leser samstags in den OÖNachrichten (Reichweite: 5,9 %****).

„Die Media Analyse zeigt erneut, dass Qualität und Seriosität in der Berichterstattung für die Menschen in diesem Land von sehr hohem Wert sind“, sagt die neue OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein. „Diesem Anspruch wollen wir weiterhin gerecht werden und mit fundierter Lokalberichterstattung noch näher an die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher heranrücken. Miteinander können wir in unserem Bundesland viel bewegen.“