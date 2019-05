Mayer wird Chef von 93.839 Feuerwehrmitgliedern

Im Feuerwehrwesen werden alle Führungskräfte von der Basis bis zur Spitze demokratisch gewählt. Nach den Kommandantenwahlen im Vorjahr wurden heuer schon Abschnitts- und Bezirkskommandanten gewählt.

Heute werden die Karten auch an der Spitze neu gemischt. Nachdem Landes-Feuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner aus Puchenau nicht mehr kandidiert, stellt sich der bisherige Stellvertreter Robert Mayer aus Schwanenstadt dem Votum der 50 Abschnitts- und 18 Bezirkskommandanten. Seine Wahl gilt als fix. Er ist seit 2011 Stellvertreter Kronsteiners und war vorher sieben Jahre Bezirkskommandant von Vöcklabruck und zwölf Jahre Kommandant der Feuerwehr Schwanenstadt. Er tritt als einziger Kandidat um das höchste Führungsamt im Oberösterreichischen Feuerwehrwesen an. Theoretisch könnte bis zur Wechselrede direkt vor dem Wahlgang ein weiterer Wahlvorschlag eingebracht werden. Praktisch gilt das als unwahrscheinlich. Sicher könne man allerdings nie sein. Deshalb ließ sich der 49-Jährige bislang auch nur ungern als fixer Nachfolger nennen.

Dreikampf um die Nummer zwei

Interessanter wird es bei der Wahl um den neuen Landes-Feuerwehrkommandanten-Stellvertreter.

Drei Kandidaten haben sich in Stellung gebracht. Schon zum zweiten Mal setzt das Schärdinger Feuerwehr-Original Michael Hutterer zum Sprung in das Landes-Kommando an. Beim ersten Versuch noch Mayer unterlegen, rechnen dieses Mal viele erfahrene Feuerwehr-Funktionäre mit Hutterers Wahl. Der 45-Jährige ist seit 19 Jahren Chef der Schärdinger Feuerwehr und seit neun Jahren Abschnittskommandant. Beruflich ist er bei der Militär-Flughafenfeuerwehr in Hörsching stationiert. Von dort kennen ihn auch viele Führungskräfte im ganzen Land.

Hutterers Gegenkandidaten kommen beide aus dem Mühlviertel. Dort ist man es seit Jahrzehnten gewohnt, einen Mann in einem der beiden höchsten Ämter des Feuerwehrwesens zu wissen – vor Wolfgang Kronsteiner war der Rohrbacher Fritz Hauer 18 Jahre lang Landeskommandant-Stellvertreter.

Heute tritt Johannes Enzenhofer, seit sechs Jahren Bezirkskommandant in Urfahr-Umgebung, um dieses Amt an. Der 45-Jährige lebt in Kirchschlag und kennt auch die Nöte und Anliegen der kleinen Feuerwehren. Enzenhofer gilt als hervorragender Stabs-Arbeiter.

Erst seit Ende März ist der 46-jährige Eduard Paireder Bezirkskommandant in Perg. Der Arbinger will es aber schon zum Beginn seiner Amtszeit wissen und kandidiert ebenso um den Stellvertreter-Posten. Beruflich ist er mit den Abläufen im Landes-Feuerwehrverband vertraut.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at