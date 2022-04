Mauthausen: Russischer Botschafter "enttäuscht"

Spät am Abend reagierte gestern der russische Botschafter auf seine Ausladung von der Befreiungsfeier in Mauthausen am 15. Mai durch die Veranstalter. "Ungeachtet der Erwägungen der politischen Konjunktur im Westen sind wir tief enttäuscht über diese Entscheidung", hieß es in der Erklärung der Botschaft. Man habe die Kultur der historischen Erinnerung in Österreich geschätzt, schrieb die Botschaft – in der Vergangenheitsform.

Auch der belarussische Botschafter war gebeten worden, nicht an der Feier mit einem Gedenkzug teilzunehmen. Die Entscheidung war aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine getroffen worden. "Eine Teilnahme beider Länder wäre unvereinbar mit dem Mauthausen-Schwur der überlebenden Häftlinge und deren Wunsch nach Friede und Freiheit", sagte der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Österreich, Willi Mernyi, am Dienstag.