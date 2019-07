Matura-Voting: Das sind die coolsten Fotos Oberösterreichs

Fad war früher: Um beim Matura-Voting auf nachrichten.at, dem Online-Portal der OÖNachrichten, möglichst viele Stimmen zu ergattern, reichte es für die Absolventinnen und Absolventen nicht, sich bloß im Kostüm oder Anzug und Krawatte fürs Abschlussfoto zu präsentieren. Ausgefallen, schräg und kreativ sein, das war bei der Online-Abstimmung gefragt.

Das Publikum hat entschieden: 6326 Stimmen erreichte die 5A der HBLW Wels mit ihrem Gruppenfoto "Last man standing". 22 Absolventinnen und ein Absolvent durften sich über Konzerttickets für das Elwood Music Festival freuen.

Platz zwei ging mit 4801 Stimmen an die jungen Damen der 5A der HLW Rohrbach für "Pretty women walking out of school". Sie gewannen Karten für das Konzert von Bilderbuch in Linz.

Den dritten Platz mit 3799 Votings heimste das "Team OptiMAL", die 8A des BORG Grieskirchen ein. Der Lohn: Bluetooth-Lautsprecherboxen von Conrad. Auch Linz lag mit 3571 Votings unter den besten fünf.

Platz vier ging an die 5HA der HLW Auhof. Die "Ehrenklasse" erzielte 3571 Stimmen und freut sich über Plätze in der Exclusive Lounge der Linzer Sandburg.

Fast hüllenlos fotografiert schuf die 5AHEL der HTL Steyr "nackte Tatsachen". 3208 Votingstimmen reichten für Platz fünf und damit für ein "Private Cinema"-Erlebnis in einem der Star Movie Kinos.

