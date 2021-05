Am Mittwoch (19. Mai) beginnt die heiße Phase der heurigen Matura-Saison: Als Auftakt bei den schriftlichen Reifeprüfungen stehen am Mittwoch jene Klausuren auf dem Programm, deren Aufgaben nicht vom Bildungsministerium zentral vorgegeben werden. Das sind vor allem die Fachklausuren an den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) sowie etwa Russisch an AHS. Die Zentralmatura beginnt dann am Donnerstag mit dem Fach Deutsch, am Freitag folgt Mathematik. Kommende Woche folgen die schriftlichen