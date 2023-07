Mattighofen: Heftiges Gewitter zog Spur der Verwüstung

Das Dach der ehemaligen Lederfabrik wurde vom Sturm erfasst und auf angrenzende Gebäude, Straßen, Autos und in einen Teich geschleudert. Auch zwei Bäume wurden laut der Feuerwehr durch den Sturm entwurzelt.

Was war passiert? Gegen 9.40 Uhr entlud sich über der Gemeinde im Bezirk Braunau eine Gewitterzelle. Nach wenigen Minuten war der Spuk schon vorbei, doch der angerichtete Schaden ist hoch. "Das war ein punktuelles Unwetter", sagt Josef Haslhofer,, Meteorologe bei GeoSphere Austria. Die höchste gemessene Windspitze, die an diesem Vormittag an der Messstation in Mattighofen registriert worden sei, waren lediglich 47 km/h. "Bei dieser Stärke werden normal keine Dächer abgedeckt", sagt der Meteorologe. Er spricht von einem "besonderen Wetterphänomen", Windhosen, auch Mini-Tornados genannt. Auch Augenzeugen aus Mattighofen berichteten davon.

Weitere Informationen folgen.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel