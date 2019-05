Mathe-Matura: Heuer weniger Fünfer an AHS

Darauf deuten die im Bildungsministerium gemeldeten Notenanträge der Mehrzahl der Schulen hin. Nach derzeitigem Stand bekamen nur mehr elf statt rund 22 Prozent der Kandidaten einen Fünfer. Etwas anders ist es an den BHS: Dort sanken die Fünfer-Zahlen nur geringfügig von knapp 20 auf 17 Prozent. Insgesamt langten im Ministerium bisher Notenanträge von rund 80 Prozent der AHS und BHS ein. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) freute sich über die besseren Resultate – auf der anderen Seite sei die Reifeprüfung aber auch "nicht so ausgefallen, dass man uns den Vorwurf machen kann, sie wird hergeschenkt".

Oberösterreich am besten

Nach Bundesländern wurden vorerst an den AHS die wenigsten Fünfer in Oberösterreich (7,5 Prozent) verzeichnet, die meisten in Wien (16,5 Prozent) und Salzburg (15,8 Prozent). An den BHS gab es in der Steiermark (13,3 Prozent) die wenigsten negativen Noten und im Burgenland (22,2 Prozent) und Kärnten (22,1 Prozent) die meisten.

> Video: In Oberösterreich die wenigsten Fünfer

Für Faßmann hat vor allem die "erhöhte Zeitsouveränität zur Entspannung" und damit den besseren Ergebnissen beigetragen. Sowohl Faßmann als auch der Leiter des Forums Zentralmatura, Kurt Scholz, betonten aber, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei. "Für eine Entwarnung ist es zu früh", sagte Scholz. Man müsse nun weiterarbeiten, um Ängste vor dem Fach zu nehmen.

Am 28. und 29. Mai finden noch die Kompensationsprüfungen statt. Dabei können sich Schüler mit einem Fünfer ihre Note noch (bestenfalls auf ein Befriedigend) ausbessern.

