Mathe-Matura entschärft? "So leicht war sie nicht"

In keinem anderen Fach setzt es traditionell so viele Fünfer auf die Klausuren – im Vorjahr wurde rund jede fünfte Arbeit an einer AHS und jede siebente an einer BHS negativ bewertet: Die Mathematik-Matura ist für viele die größte Herausforderung bei der Zentralmatura. Erst die Einbeziehung der Jahresnote in die Maturanote rettete im Vorjahr etliche Schüler.

Die unterschiedlichen Ergebnisse an AHS und BHS liegen unter anderem an verschiedenen Aufgaben: Zwar erhalten an allen AHS die Schüler einheitliche Angaben, an den BHS sind diese aber ganz andere. Innerhalb der BHS-Matura wiederum gibt es einen für alle Schüler einheitlichen Teil und einen, der je nach Zweig unterschiedlich gestaltet ist.

Nach dem schlechten Ergebnis des Vorjahres wurde die AHS-Mathe-Matura heuer erleichtert: Bisher gab es einen Grundlagenteil sowie einen vertiefenden Teil mit komplexeren, textlastigen Aufgaben, die mit jeweils 24 Punkten bewertet wurden.

Trotzdem kein Spaziergang

Ab heuer ist zwar der Grundlagenteil unverändert (24 Aufgaben zu je einem Punkt), im textlastigen vertiefenden Teil werden aber nur noch zwölf Punkte vergeben. Der Punkteanteil der komplexeren Aufgaben bei der Matura sinkt damit. In diesem vertiefenden Teil selbst gab es heuer eine Aufgabe mit vier unabhängig voneinander zu erreichenden Punkten sowie drei Aufgaben mit jeweils vier Punkten. Innerhalb dieser letzten drei Beispiele gibt es eine "Best-of-Wertung": Für die Benotung werden nur jene beiden herangezogen, in denen die meisten Punkte erzielt wurden. Ein "Genügend" erhält, wer 17 Punkte schafft. Ab 22 Punkten gibt es ein "Befriedigend", ab 27 ein "Gut" und ab 32 ein "Sehr Gut".

Als leicht empfunden wurde die heurige Mathe-Matura von etlichen Schülern dennoch nicht. "Im Vorfeld hat es geheißen, die Mathe-Matura sollte kein Problem werden. Ich kann aber nicht bestätigen, dass sie so leicht war. Mathe ist zwar nicht mein Fach, aber auch meine Kollegen sagen, dass die Matura alles andere als ein Spaziergang war", sagt beispielsweise David Kraxberger vom Gymnasium Dachsberg.

Ein Sicherheitsnetz für Maturanten gab es auch heuer: Wie im Vorjahr setzt sich die Beurteilung zu je 50 Prozent aus der Note des Jahreszeugnisses und der Note der schriftlichen Matura zusammen. Wer in der Jahresnote ein "Befriedigend" hat, ist in der Regel auch bei einem "Nicht genügend" auf die Matura auf der sicheren Seite.

Einen Unterschied zum Vorjahr gibt es allerdings. Heuer müssen für eine positive Gesamtnote zumindest 30 Prozent der erreichbaren Punkte erzielt werden. Damit soll vermieden werden, dass – wie im Vorjahr – manche Schüler leere Maturaaufgaben abgeben.