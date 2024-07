Massenunfall auf A1 mit 5 beteiligten Fahrzeugen: "Bei der Hitze nicht ohne"

Alarmiert wurden die Feuerwehren Laakirchen, Steyrermühl, Rutzenmoos und Wiesen Samstagmittag um 12 Uhr zu einer Personenrettung auf der Westautobahn. Einsatzleiter Jürgen Sturm von der FF Laakirchen berichtet von den zusätzlich erschwerenden Bedingungen durch die hohen Temperaturen.

"Fünf Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Eine verletzte Person wurde von der Rettung betreut und ins Spital gebracht", sagt Sturm im Gespräch mit den OÖN. Der Notarzthubschrauber "Martin 3" war vor Ort. Mithilfe einer Drohne der Feuerwehr Laakirchen konnten sich die Einsatzkräfte einen Überblick über die Lage verschaffen (siehe Bild).

Die Unfallstelle war in Fahrtrichtung für etwa eine Stunde gesperrt, so der Einsatzleiter Bild: FF Laakirchen

"60 Feuerwehrleute im Einsatz"

"Insgesamt waren um die 60 Mann im Einsatz", so der Kommandant. Weil Temperaturen um die 30 Grad in der Mittagssonne herrschten, musste auch darauf geachtet werden, dass "keiner der Helfer kollabiert". Die Feuerwehrleute legten die schwere Einsatzjacken ab und achteten auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Mit der schweren Montur in der Hitze zu arbeiten, sei nicht ohne, so Sturm. Ungefähr eine Stunde dauerte der Einsatz. Für diese Zeit war die Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt.

Zum Unfallhergang liegen derzeit noch keine Informationen vor. Auch nicht darüber, wie schwer die Person verletzt ist.

