Massentests: keine Anmeldung mehr erforderlich, Positivrate bei 0,3 Prozent

Das teilte die Landesregierung am Freitag mit. Das Land sei mit dem Städte- und Gemeindebund übereingekommen, dass sich Testteilnehmer ab sofort nicht mehr für einen Test anmelden müssen, hieß es in einer Aussendung.

Bisher eher geringe Teilnahme

„Wir wollen den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern das Testen so einfach wie nur möglich machen. Einfach zur nächst gelegenen Teststation kommen und sich testen lassen“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. Bisher war der Andrang auf die Massentests in Oberösterreich eher gering. Am Freitag waren lediglich etwas mehr als 15 Prozent der zum Corona-Test aufgerufenen Bevölkerung für einen Test angemeldet.

"Mit Hilfe der nun stattfindenden Bevölkerungstests können Infektionsketten erkannt und wirkungsvoll durchbrochen werden – gerade zum jetzigen Zeitpunkt, kurz nach dem Lockdown und kurz vor den Weihnachtsfeiertagen ist das von großer Bedeutung," ruft die Landesregierung zur Teilnahme auf. Diese ist noch bis 14. Dezember möglich.

Video: So lief Tag 1 der Massentests in Oberösterreich

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Positivrate bei 0,3 Prozent

Bis zum Nachmittag des ersten Tages des Massentests in Oberösterreich hatten sich 55.857 von 1,2 Millionen infrage kommenden Personen einen Abstich nehmen lassen. Mit 169 positiven Ergebnissen lag die Rate bei 0,3 Prozent.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Laut Zwischenstand des Krisenstabes für den ersten Testtag war im Bezirk Schärding die Positiv-Rate mit 0,95 Prozent am höchsten, von den 1.788 Getesteten erhielten 17 Personen ein positives Ergebnis. Mit 0,14 Prozent am niedrigsten war die Quote in Eferding. Von 1.434 Antigentests in dem Bezirk schlugen zwei an.