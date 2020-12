Massentests - In Oberösterreich bisher 18.518 Getestete, 0,27 Prozent positiv

Insgesamt haben sich für die beiden Tage knapp 28.000 von rund 38.000 Schul- und Kindergarten-Mitarbeitern angemeldet. Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander und die oö. Bildungsdirektion waren mit der Teilnehmeranzahl sehr zufrieden.

Die Testungen konnten laut Aussendung von Landeshauptmann Thomas Stelzer und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) "in allen Standorten in Oberösterreich gut und professionell abgewickelt werden". 552 Angehörige des Bundesheeres, 73 Helfer des Roten Kreuzes, 150 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, 19 Polizisten sowie 76 Mitarbeiter der Städte, Gemeinden und des Landes hätten für eine reibungslose Abwicklung der Tests gesorgt. Stelzer und Haberlander bedankten sich bei all diesen Personen sowie bei den Pädagogen für die zahlreiche Teilnahme an den Testungen: "Sie haben auf diese Weise den Grundstein für eine möglichst sichere Rückkehr in den Präsenzunterricht möglich gemacht."

Gleichzeitig appellierten sie an alle Oberösterreicher, bei den Testungen kommende Woche mitzumachen. Auch wenn es sich bei den Testergebnissen der ersten Massentests "um eine relativ geringe Infektionsrate handelt, so zeigt uns das, wie gefährlich die Krankheit tatsächlich ist. Denn die aktuelle Situation fordert die Krankenhäusern und insbesondere die Intensivabteilungen bis an die Grenzen", so Stelzer und Haberlander.

Aus der Bildungsdirektion hieß es Sonntagabend auf APA-Anfrage, dass der neuerliche Schulstart am Montag gut funktionieren sollte. Die Massentests brachten nur eine ganz geringe Anzahl an positiv Getesteten und die an Schulstandorten vom Coronavirus betroffene Zahl der Lehrer sei während des Lockdowns retour gegangen. Mit Stand Samstag waren laut Krisenstab des Landes 176 oö. Schulstandorte von der Corona-Pandemie betroffen und 173 Schüler sowie 96 Lehrer positiv auf das Virus getestet worden.

