Morgen um 8 Uhr startet die bisher größte Corona-Testaktion in Oberösterreich: 38.000 Lehrer, Kindergartenpädagogen, Reinigungskräfte, Schulwarte und Sekretariatsmitarbeiter sind aufgerufen, sich am Samstag und Sonntag an den 20 Standorten im ganzen Land testen zu lassen. Mit Stand Donnerstagnachmittag hatten sich knapp 19.000 Personen für die Tests angemeldet, hieß es seitens des Bundesheeres, das die Tests federführend vorbereitet und durchführt.