Massentests: Bis Mittwochmittag nur zehn Prozent in Oberösterreich angemeldet

Anmeldungen zum Massentest seien nach wie vor unter www.österreich-testet.at möglich, betonte der Krisenstab. Für die Bewohner von Linz gibt es eine eigene Plattform www.linz.at/massentest.

Seit Dienstag sind in Oberösterreich 544 Neuinfektionen mit Covid-19 hinzugekommen, somit gab es insgesamt 4.649 aktive Fälle. Davon befanden sich 737 Erkrankte auf einer Normalstation in einem Spital, 133 wurden intensivmedizinisch behandelt. Damit hat sich die Lage in den Krankenhäusern weiter leicht entspannt.

Die Zahl der neuen Todesfälle ist nach wie vor im zweistelligen Bereich. Insgesamt wurden dem Krisenstab am Mittwoch 17 weitere Opfer im Alter zwischen 43 und 92 Jahren gemeldet.

