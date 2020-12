Massentest bei allen Lehrern: "Wir können etwaige Ausfälle kompensieren"

Es ist die bisher größte Corona-Testaktion in Oberösterreich. Am kommenden Wochenende sollen – wie berichtet – 38.000 Lehrer, Kindergartenpädagogen, Reinigungskräfte, Schulwarte und Sekretariatsmitarbeiter auf das Coronavirus getestet werden. Wenn auch nur bei einem Prozent der Lehrer der Test positiv ausfällt, würden beim (noch nicht offiziell fixierten) Schulstart nach dem Lockdown in der kommenden Woche 200 Lehrer wegen der Quarantäne vorerst ausfallen.

Auf die Direktoren der oberösterreichischen Schulen wartet ein arbeitsreiches Wochenende. Sie müssen Supplierpläne erarbeiten, um diese Ausfälle infizierter Pädagogen zu kompensieren. "Wenn ein oder zwei Lehrer an einem Schulstandort betroffen sind, ist das für die Schule verkraftbar", sagt Herwig Kerschbaumer aus der Bildungsdirektion Oberösterreich. Sollten deutlich mehr Lehrkräfte einer einzelnen Schule nach dem Massentest vorerst ausfallen, können "Kollegen von anderen Schulen als Ersatzlehrer einspringen", sagt Kerschbaumer. Würde auch das nicht ausreichen, gibt es einen Pool von 120 Lehramtsstudierenden, die an den betroffenen Schulen einspringen können.

Noch ist unklar, ob die Schulen ab kommender Woche wieder zum Regelunterricht zurückkehren werden. Für den heutigen Mittwoch hat die Bundesregierung diesbezüglich neue Informationen angekündigt. In der Bildungsdirektion wird jedenfalls mit einer Rückkehr zum normalen Schulbetrieb in der kommenden Woche geplant.

Dass die Schüler nicht gemeinsam mit den Lehrern getestet werden, kritisiert Lehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger. Sie müssen auf die allgemeinen Massentests, die eine Woche später beginnen, warten: "Wir hoffen, dass sich möglichst viele Schüler an diesen Tests beteiligen werden", sagt Kerschbaumer.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.