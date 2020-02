Maskierter überfiel Bank: "Geld her! Sofort"

Wer gestern früh in Linz unterwegs war, dem fiel das große Polizeiaufgebot in der Innenstadt auf: An allen Ausfahrtsstraßen standen bewaffnete Beamte, die nur ein Ziel verfolgten: Jenen Mann zu finden, der kurz nach 8.30 Uhr eine Raiffeisenbank-Filiale am Linzer Froschberg überfallen hatte.

Das Bankinstitut in der Leharstraße hatte gerade erst seit wenigen Minuten geöffnet, als der mit schwarzer Haube, dunkler Sonnenbrille und einem schwarzen Schal maskierte Täter den Raum betrat. Aus seiner Gesäßtasche zog er rasch einen schwarzen Revolver, den er dem zu diesem Zeitpunkt im Geschäftslokal einzigen anwesenden 18-jährigen Bankangestellten vorhielt und sagte: "Geld her! Sofort!".

Wer kennt diesen Mann? Bild: LPD OÖ

Während der Angestellte sofort begann, Geldscheine in den lila Plastiksack des Täters zu packen, trieb ihn der zwischen 1,80 und 1,90 Meter große und mit dunkler Jeans und blauer Fleecejacke bekleidete Täter weiter an. "Schnell, schnell!", sagte er, drehte sich schließlich um und verließ rasch die Bank. Wie auf Fotos der Überwachungskamera zu sehen ist, verstaute er die Waffe in seiner Umhängetasche und rannte in Richtung Robert-Stolz-Straße davon.

Die Szenen dürften sich trotz allem relativ unaufgeregt abgespielt haben. Denn weder zwei Kunden, die ebenfalls gerade in der Bank waren, noch zwei weitere, in hinteren Räumlichkeiten sitzende Bankmitarbeiter hatten den Überfall bemerkt. Der 18-jährige Bankangestellte erlitt einen Schock und musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. "Der Vorfall schreckt mich schon", sagte ein 65-jähriger Linzer wenig später. Kurz nach neun Uhr war der Pensionist gerade zu der Bank gekommen, um einen Erlagschein einzuzahlen. Bis 2014 habe er gleich neben der Bank gewohnt, derartige Vorfälle "hat es in dieser ruhigen Gegend noch nie gegeben", sagte er kopfschüttelnd.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung samt Hubschrauber und Suchhunden brachte keinen Erfolg. Die Höhe der Beute wurde nicht bekannt gegeben. Anhand von Fotos der Überwachungskamera, auf der der Täter gut zu erkennen ist, bat die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Die gestrige Tat ist der insgesamt 39 Banküberfall in Oberösterreich seit dem Jahr 2015. 24 davon wurden bisher geklärt.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at