Raubüberfall in Linz: Maskierter Mann stach mit Messer auf 20-Jährige ein

Der Tatort in der Linzer Fröbelstraße: Hier wurde die junge Frau von dem Unbekannten attackiert.

Dramatische Minuten musste eine 20-jähriger Linzerin am Dienstagabend in der Fröbelstraße durchleben: Die junge Frau wurde gegen 19:45 Uhr plötzlich von einem mit Sturmhaube maskierten und mit einem Messer bewaffneten Mann angesprochen. Mit ausländischem Akzent verlangte der 180 mit 190 Zentimeter große, korpulente und dunkel gekleidete Mann von seinem geschockten Opfer Geld und forderte es auf, nicht zu schreien. Die Linzerin rief dennoch um Hilfe, während sie in ihrem Rucksack nach ihrer Geldbörse suchte.

Daraufhin stach der Unbekannte unvermittelt zu. Das Opfer erlitt zwar eine Stichwunde im Bauchbereich, aber wehrte sich gegen den Angriff des Täters, der daraufhin ohne Beute davon lief. Die junge Frau überstand den Überfall mit verhältnismäßig leichten Verletzungen: Sie wurde in eine Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen, teilte die Pressestelle der Polizei am Mittwoch mit.

Während das verwendete Messer bereits sichergestellt wurde, fehlt vom Täter weiterhin jede Spur. Mit sämtlichen verfügbaren Streifen wurde am Dienstagabend im Raum Linz nach dem Mann gefahndet, allerdings ohne Ergebnis. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefon-Nummer 059133/403333.

Täterbeschreibung:

190 bis 190 Zentimeter groß, korpulente Statur

trug schwarze Kleidung, schwarze Handschuhe und eine Sturmhaube

Sprach in ausländischem Akzent

Lokalisierung: Der Überfall ereignete sich in der Fröbelstraße

