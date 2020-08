Oberösterreich bleibt bei strengerer Maskenpflicht

Das gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander als Gesundheitsreferentin (beide ÖVP) in einer Presseaussendung am Freitag bekannt.

Haberlander hatte in dieser Woche in einem OÖN-Interview angekündigt, eine gelockerte Maskenpflicht zu prüfen. Doch obwohl die Zahl der Gesamtinfektionen rückläufig sei, habe Oberösterreich derzeit noch täglich eine zweistellige Zuwachsrate an Infizierten.

Angesichts dieser regelmäßigen Anzahl an Neuinfektionen hätten Experten einhellig empfohlen, den im Vergleich zu den Bundesvorgaben strengeren oberösterreichischen Weg nicht zu verlassen. "Wir sehen anhand der sinkenden Zahlen, dass das Tragen der Maske wirkt. Auch beim Cluster in St. Wolfgang hätten wir nach Einschätzung der Experten mit wesentlich höheren Zahlen rechnen müssen, wenn die Maskenpflicht noch nicht gegolten hätte", argumentierten Stelzer und Haberlander. Darüber hinaus hätten Abstand halten und auf die Handhygiene achten große Wirkung gegen die Ausbreitung des Virus.

Auch der internationale Vergleich zeige, dass die Länder und Regionen mit Maske bessere Verläufe bei der Zahl der Infizierten haben als jene ohne. Zudem rate auch die Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen zu einer allgemeinen Nutzung des Mund-Nasen-Schutzes.

Die am 9. Juli in Oberösterreich in Kraft getretene generelle Maskenpflicht gilt auch beim Betreten öffentlich zugänglicher Orte in geschlossenen Räumen. Davon betroffen sind unter anderem die Gastronomie inklusive der Gastgärten, Einkaufszentren, Museen, Bibliotheken, Kinos, Sportstudios, Hallenbäder, Fahrgastbereiche der Bahnhöfe sowie Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung.

Infizierter fuhr mit Regionalzügen

Die Zahl der in Österreich binnen eines Tages bestätigten Corona-Neuinfektionen ist erneut dreistellig. Unter den Infizierten ist auch ein Zugreisender, der am Mittwoch in Oberösterreich unterwegs war. Das Land Oberösterreich informierte am Freitag über einen infizierten Zugpassagier. Dieser hat sich am vergangenen Mittwoch, 5. August, in folgenden Waggons aufgehalten:

Zug 5905 Schärding - Linz 5:07 Uhr - 6:20 Uhr

Zug 5906 Linz - Passau 8:50 Uhr - 10:23 Uhr

Zug 1779 Passau - Linz 10:48 Uhr - 12.10 Uhr

Zug 1790 Linz - Schärding 13:25 Uhr - 14.48 Uhr

Wer zu den angegebenen Zeiten ebenfalls mit den Zügen gereist ist, soll seinen Gesundheitszustand genau beobachten. Wenn Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Fieber, trockener Husten oder ein plötzlicher Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinnes auftreten, bitte sofort die Gesundheitshotline 1450 anrufen.

In der Woche davor, am 29. Juli, war eine infizierte Person mit der Westbahn von Wien nach Linz gefahren. Mehr dazu hier.

Neuinfektionen in Österreich wieder dreistellig

Von Donnerstag auf Freitag wurden laut Innenministerium 141 Fälle registriert. Mit Stand vom heutigen Freitag den 7. August 2020 um 9:30 Uhr sind österreichweit 720 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, 19.690 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 118 Personen aufgrund von Covid-19-Erkrankungen im Krankenhaus, davon 25 Patienten auf Intensivstationen. Bisher gab es in Österreich 21.837 positive Testergebnisse.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

Burgenland: 1

Kärnten: 3

Niederösterreich: 10

Oberösterreich: 19

Salzburg: 11

Steiermark: 6

Tirol: 4

Vorarlberg: 3

Wien: 84

Die aktuellen Zahlen für Österreich:

