Maskenlose Freude  wenn nur der Herbst nicht wäre

Diego Mangold ist zwiegespalten. Denn eigentlich freue er sich, dass er neben Schlüssel, Geldtasche und Handy jetzt nicht mehr auch noch an die Maske denken müsse, wenn er die Wohnung verlasse. Vor allem, weil sie ohnehin nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Supermärkten eine Pflichtübung wäre. "Aber besonders schlau ist diese Pause vermutlich nicht. Die Pandemie existiert ja noch immer. Und es kann leicht sein, dass sich im Herbst dann alles wiederholt", sagt der Schüler aus Wien, der gestern in der Linzer Innenstadt unterwegs war. Noch mit Maske in der rotbraunen Umhängetasche.

"Erspart wird’s uns nicht bleiben"

Ab 1. Juni ist das nicht mehr nötig. Dann gilt die Maskenpflicht nur noch in Spitälern und Heimen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP) gaben am Dienstag bekannt, dass die Maskenpflicht "vorläufig pausieren" wird. Vorerst für drei Monate. "Erspart wird sie uns wahrscheinlich nicht bleiben. Aber ich muss ehrlich sagen, mit den Leuten im Handel habe ich schon großes Mitgefühl gehabt. Den ganzen Tag die Maske tragen. Da ist so eine Pause über den Sommer das Richtige", sagt Gertraud Wartner, die den gestrigen Montag für Erledigungen am Linzer Hauptplatz nutzte.

Video: Was denken die Oberösterreicher über das vorläufige Ende der Maskenpflicht? OÖN-TV hat sich in Linz umgehört.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dort war auch der Welser Ernst Schimbeck unterwegs, eigentlich ein klarer Befürworter der Maskenpflicht. "Vom Gefühl her ist es für mich aber ohne Maske natürlich schöner. Darum ist es eine gute Geschichte, dass die Pflicht einmal vorübergehend ausgesetzt wird. Ich befürchte nur, dass es im Herbst ein Wiedersehen gibt", sagt er.

"Was jetzt, gar keine Maske mehr? Endlich. Das war schon richtig lästig", sagt der junge KFZ-Techniker Din Mulalic, sichtlich erfreut über die Neuigkeiten, die er erfährt. "Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag in der Plus City bin, brauche ich nirgendwo eine Maske. Und dann gehe ich dort in den Supermarkt, um mir ein Getränk zu kaufen, und da brauche ich sie dann. Das war schon recht mühsam und unverständlich", sagt er. Aber er ist sicher: "Im Herbst kommt die Maskenpflicht sowieso wieder. Das ist nur eine Frage der Zeit."

So sehen das auch Experten. Bernd Lamprecht, Corona-Experte und Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde im Kepler-Uniklinikum spricht im OÖN-Interview über einen "sorglosen Sommer" und prophezeit einen "schwierigen Herbst". Hier nachzulesen:

Mehr Luft für Pendler

Auch Pendler können sich ab 1. Juni wieder Luft verschaffen. Wie Manuel Engleder, der jeden Tag öffentlich von St. Georgen im Attergau nach Linz fährt. "Ich sitze jeden Tag drei Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln, um morgens zu meinem Arbeitsplatz und abends nach Hause zu kommen. Da muss ich ständig Maske tragen", sagt er. Die Infektionsgefahr sei zwar noch nicht gebannt, das Ende der Maskenpflicht sieht der 29-jährige Pädagoge aber zumindest als "Erleichterung". Die Linz AG, in deren Bussen und Bahnen die Maskenpflicht ebenso am 1. Juni fallen soll, will noch die konkrete Verordnung abwarten: "Falls es abweichende Regelungen des Landes gibt, sind dann auch diese zu berücksichtigen", heißt es.

Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wurde erstmals am 14. April 2020 schlagend. Mehr als zwei Jahre später wird sie nun zumindest in eine Sommerpause geschickt.

Weitere Stimmen aus Oberösterreich lesen Sie in diesem Artikel:

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab