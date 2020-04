Wir erleben außergewöhnliche Tage, die das Land wohl noch für viele Jahre prägen werden. Das öffentliche Leben in Oberösterreich steht still. Auch in dieser Ausnahmesituation werden die OÖNachrichten die Oberösterreicher weiterhin mit Berichten aus ihren Heimatbezirken versorgen. Unsere Redakteure sind in allen Landesteilen unterwegs, damit unsere Leser auch in dieser schwierigen Zeit den Überblick behalten.