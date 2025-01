Oberösterreich hat die meisten Masernfälle: "Die Lage ist ernst"

Ariane Biebl ist Oberärztin für Kinder- und Jugendheilkunde am Kepler Universitätsklinikum.

23 Masernfälle wurden in diesem Jahr erfasst, 20 davon in Oberösterreich. Dass die Infektionen zunehmen, zeigt sich auch an den Zahlen im Linzer Kepler Uniklinikum. Ein Kind pro Woche muss dort aktuell mit einer Masernerkrankung behandelt werden. Jedes fünfte wird stationär aufgenommen.