Masern: Keine Mehrheit für Haberlanders Vorstoß

Die Masernimpfung als verbindlichen Teil in den Mutter-Kind-Pass aufzunehmen: Mit diesem Vorschlag im Gepäck reiste Oberösterreichs Gesundheitslandesrätin und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) zur Konferenz der Gesundheitsreferenten der Länder mit Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FP), die am Freitag in Villach stattfand. Doch die Initiative fand nicht die nötige Zustimmung. Stattdessen einigte man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: noch mehr Aufklärung und Motivation.

Unterstützung fand Haberlander bei den Landesräten aus Niederösterreich, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg (alle VP). Damit der Antrag an die Ministerin weitergeleitet hätte werden können, wäre jedoch ein Beschluss aller neun Vertreter nötig gewesen.

Kampf für Durchimpfungsrate

Haberlander hält dennoch an der Wichtigkeit der Aufnahme der verpflichtenden Masernimpfung im Mutter-Kind-Pass fest: "Das wäre ein Instrument, mit dem wir viele Kinder schützen könnten", sagte sie im Anschluss an die Konferenz. Gemeinsam mit den VP-Landesratskollegen wolle sie weiterhin dafür kämpfen.

Landesrat Martin Eichtinger (VP), Vorsitzender des niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds, sagte beispielsweise, aktuell rund 80.000 Masern-Fälle in Europa seien ein deutliches Zeichen, dass Aufklärung nicht ausreiche. "Wir wollen keine generelle Impfpflicht mit Sanktionen, aber eine Pflicht bei den Masern wäre geboten." Eine Eintragung im Mutter-Kind-Pass, so die VP-Landesräte, sei die effektivste Methode, die Durchimpfungsrate auf 95 Prozent zu heben.

Dieses Ziel eine die Referenten, sagte Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SP). Eine Masern-Impfpflicht sei jedoch ein "Tabubruch", erklärte sie zusammen mit der Kärntner Landesrätin Beate Prettner und dem Wiener Stadtrat Peter Hacker (beide SP). Ein Problem sei, dass man zwischen erster und zweiter Impfung bei Kindern viele Eltern "verliere". Eine Lösung könnten verpflichtende, im Mutter-Kind-Pass vorgeschriebene Beratungen sein. Außerdem soll mit dem elektronischen Impfpass ein "Erinnerungstool" eingebaut werden. Die Integrität des einzelnen Menschen dürfe jedoch nicht angetastet werden.

Ministerin Hartinger-Klein verwies ebenfalls auf den elektronischen Impfpass. Zudem wolle sie im Gesundheitsbereich alle öffentlichen Stellen auffordern, den Impfstatus bei Mitarbeitern zu überprüfen. Schulärzte sollen künftig Rechtssicherheit bei Impfungen bekommen, Betriebsärzte noch mehr Impfungen durchführen. Das Motto, sagte Hartinger-Klein, laute: "Keine Pflicht, keine Bestrafung, sondern Beratung und Aufklärung". (nieg)