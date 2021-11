Maschinenhalle stand in Vollbrand

Durch Feuerschein wurde ein 30-Jähriger am Donnerstag gegen 22 Uhr auf einen Brand in der Maschinenhalle auf dem Bauernhof seines Schwiegervaters in Tarsdorf im Bezirk Braunau aufmerksam. Ein in dem Gebäude abgestellter Traktor war aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen geraten. Das Feuer griff rasch auf den Dachstuhl und ebenfalls in der Halle gelagerte Heuballen über.

Der 30-Jährige versuchte zuerst, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen und mit dem herbeigeeilten Bauern das brennende Fahrzeug aus der Halle zu fahren, scheiterte jedoch. Insgesamt rückten sieben Feuerwehren zur Brandbekämpfung an, das Gebäude brannte vollkommen aus. Ein Brandsachverständiger soll nun die Ursache des Feuers ermitteln.