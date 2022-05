Maschine verletzte Hand eines Arbeiters schwer

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr in einer Firma in Waizenkirchen (Bez. Grieskirchen). Der 25-jährige Mann aus Waizenkirchen war allein in der Produktionshalle mit der Reparatur eines sogenannten "Zerfaserers" beschäftigt. Dabei geriet er mit der linken Hand in die laufende Maschine (Walzen) und wurde dabei schwer verletzt. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Gemeindearzt, mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.