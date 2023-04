Marillenblüte: Obstbauern melden erste Frostschäden 

„Sicher gibt es inzwischen Schäden, aber wie schlimm es ist, wird man erst in ein paar Tagen genauer sagen können“, sagt Heimo Strebl, Experte für Abteilung Pflanzenproduktion in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Denn die Grenze für die Blüten seien bei ein bis zwei Grad unter null, mehr Frost halten sie nicht aus. Landwirte verwenden Paraffinkerzen oder auch Heizkanonen, um die Jungpflanzen zu schützen.

Doch diese Maßnahmen können selten flächendeckend umgesetzt werden, da sie kostspielig sind und vom Gelände abhängen, sagt Strebl.

In der Nacht auf Mittwoch sei es überall in Oberösterreich frostig gewesen, das Thermometer also unter null Grad gefallen, heißt es bei GeoSphere Austria (früher ZAMG). Die Nacht davor auf Dienstag sei ein wenig milder gewesen: am „wärmsten“ war es demnach noch in Schärding und Wels mit plus 0,5 bzw. 0,6 Grad.

Die Prognose der Meteorologen: die kommende Nacht wird wieder frostig und es wird in den kommenden Tagen nur langsam und zäh milder.

