"Marihuana-Forschungsprojekt" in einer Gärtnerei endete mit Haftstrafen

22 Kilo Cannabiskraut mit einem THC-Reinheitsgehalt von mehr als zwei Prozent stellte die Polizei im vergangenen Jahr in einer Gärtnerei in der Stiftsgemeinde Engelhartszell, Bezirk Schärding, sicher, die OÖN haben berichtet. Gestern musste sich das bisher unbescholtene Ehepaar, das die Gärtnerei betreibt, vor einem Schöffengericht in Ried verantworten.