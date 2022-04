Mariendom-Mosaike: Nicht alles, was Gold ist, glänzt

Eine Gelenk-Hebebühne bringt Susanne Beseler bis knapp unter die Decke des Mariendoms in Linz. Vorsichtig prüft sie mit ihren Instrumenten die Beschaffenheit eines der Wandmosaike im Kapellenkranz des Doms – also in dem Halbrund hinter dem Altarraum, in dem sich insgesamt sieben Kapellen befinden.