Mariä Lichtmess: Traditionsreicher Kalendertag

Der Tag hat aber auch in der Landwirtschaft eine jahrhundertelange Bedeutung: Er ist der Beginn des "Bauernjahres", an dem traditionell mit der Feldarbeit begonnen wurde. Denn seit Weihnachten sind die Tage bzw. die Zeit zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang bereits spürbar länger geworden.

Betrug die Zeit zwischen Sonnenauf- und -untergang am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres, nur sieben Stunden und 50 Minuten, sind es zu Mariä Lichtmess bereits neun Stunden und drei Minuten. Und: Ab Mittwoch verlängern sich die Tag spürbar - täglich um rund vier Minuten. Kurz nach der Wintersonnenwende (21. Dezember) ändert sich die Tageslänge nur deutlich weniger als eine Minute.

"Glanglmärkte" für die Knechte

Mit dem Beginn des "Bauernjahres" endete früher zugleich auch das "Knechtsjahr". Das Gesinde bekam seinen Restlohn ausbezahlt und konnte bei einem neuen Dienstherrn zu arbeiten beginnen. Bis zum 5. Februar fanden sogenannte Glanglmärkte statt. Dort handelten Knechte und Mägde mit ihrem Kleinvieh wie etwa Hühner oder Hasen, das sie beim Wechsel zum neuen Bauern nicht mitnehmen durften. "Glangln" bedeutet so viel wie umziehen. Inzwischen gibt es österreichweit nur noch einen Glanglmarkt: In Wels wird – zumindest war dies bis Corona so – jeden Samstag nach Mariä Lichtmess ein Kleintiermarkt auf dem Welser Messegelände abgehalten. Dort werden auch seltene Vogelarten präsentiert. Wegen der Pandemie ist aber der Welser Glanglmarkt 2022 bereits abgesagt worden.