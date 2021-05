Ein Besuch in der Ortschaft Winden bei Schwertberg gehört für jeden russischen Botschafter in Österreich zu den Fixpunkten. So war es auch für den aktuellen Botschafter der russischen Föderation, Dmitri Ljubinski, ein "bewegendes Gespräch", das er am vergangenen Samstag mit Anna Hackl in deren ehemaligem Bauernhaus führte. Warum? Anna Hackl, die am 2. Mai ihren 90. Geburtstag gefeiert hatte, ist die Tochter von Maria Langthaler.