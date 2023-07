Mann von Traktor überrollt - Ehefrau musste Unfall mitansehen

Der 67-Jährige wollte Samstagfrüh mit dem Traktor samt Ladewagen Grünschnitt von einem Feld einbringen. Kurz vor dem Aufladen stieg der Mann ab, um einen Gegenstand vor der Futterzeile zu entfernen. Dabei dürfte er die Handbremse nicht gezogen haben und der Traktor fing zu rollen an.

Als der Landwirt dies bemerkte, wollte er noch auf den rollenden Traktor aufspringen, um diesen zu stoppen. Dies gelang jedoch nicht. Er stürzte vom Traktor und wurde vom hinteren Reifen überrollt. Danach wurde der Pensionist von der Achse des Ladewagens mitgeschleift, bis dieser ihn auch überrollte.

Die 70-jährige Ehefrau des Mannes musste den Unfall mitansehen. Da sie kein Handy bei sich hatte, fuhr sie mit ihrem Traktor zu dem etwa 300 Meter entfernten Hof und verständigte die Rettung. Danach fuhr sie wieder zur Unfallstelle.

Der 67-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Am Traktor und am Ladewagen entstand erheblicher Sachschaden.

