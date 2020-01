Es war gegen 13:34 Uhr, als die Straßenbahn von Richtung Nibelungenbrücke kommend zur Haltstelle auf dem Hauptplatz einfuhr. In diesem Moment sei der 65-Jährige, der an der Haltestelle stand, unmittelbar vor der Bim auf die Gleise gestiegen, um diese zu überqueren, sagte ein Polizeisprecher. Der Fußgänger, der lebensgefährliche Verletzungen erlitt, wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in den MedCampus 3 gebracht.