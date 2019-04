Marchtrenker erstickte: Frau fand Ehemann tot in Montagegrube

MARCHTRENK. Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntagabend in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land). Eine Frau fand ihren Ehemann leblos in der hauseigenen Kfz-Montagegrube.

Die Einsatzkräfte konnte nichts mehr für den Mann tun. Bild: www.laumat.at

Der 52-jährige Marchtrenker dürfte an Benzindämpfen erstickt sein, so die Polizei in einer Aussendung. Der Mann wollte vermutlich Montagearbeiten an einem zum Ausschlachten vorbereitetem Pkw durchführen. Dabei ließ er den Benzintank, welcher zu diesem Zeitpunkt voll war, aus.

Ein Teil des Benzins befand sich bereits in einem Kanister in der Grube. Schätzungsweise traten jedoch noch weitere 20 bis 30 Liter Benzin in die Montagegrube aus. Durch die entstehenden Gase verlor der 52-Jährige das Bewusstsein und sackte in der Grube zusammen.

Ehefrau setzte Rettungskette in Gang

Laut Polizei, die den tödlichen Unfall auf OÖN-Anfrage bestätigte, fand die Ehefrau ihren bewusstlosen Gatten und setzte die Rettungskette in Gang.

Gegen 17.20 Uhr wurden die Feuerwehren Marchtrenk und Kappern unter dem Stichwort "Personenrettung" in den Marchtrenker Stadtteil Unterhart alarmiert. "Als wir eingetroffen sind, haben wir eine leblose Person in einer Montagegrube gefunden, daneben stand ein Auto", sagt Thomas Sadleder, Einsatzleiter bei der Feuerwehr Marchtrenk.

Neben dem Auto befand sich ein ausgebauter Motor. "Als erste Maßnahme setzten wir einen Zugang für den Notarzt", sagt Sadleder. Für den 52-Jährigen aber kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

(www.laumat.at)

Eine große Gefahr war laut Feuerwehr das ausgetretene Benzin in der Garage. Einige Zentimeter hoch soll das Benzin in der Garage gestanden sein. Zudem lagen starke Benzindämpfe in der Luft. "Es hat Explosions- und Brandgefahr bestanden. Wir haben die Garage belüftet, damit es zu keiner Explosion kommt."

Anschließend galt es, den Treibstoff abzupumpen. Nur mit Atemschutzmasken konnten die Einsatzkräfte die Garage betreten. Die Feuerwehren Marchtrenk und Kappern waren mit sechs Fahrzeugen und etwa 35 Mann bis kurz vor 20 Uhr im Einsatz.

(www.laumat.at)

