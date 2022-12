Mann raste mit 252 km/h auf der A9

Der Mann ging gegen 9 Uhr im Gebiet von Ried im Traunkreis den Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Klaus ins Netz. Sie hatten Laser-Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Als Erklärung gab er an, dass er am Weg nach Hause, nach Bosnien, sei und die in einem Stau verlorene Zeit aufholen wollte. "Nach Rücksprache mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf wurden dem Lenker die Dokumente wieder ausgehändigt und die Weiterfahrt gestattet", berichtete die Polizei am Freitagabend. Er wird aber angezeigt.

