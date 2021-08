Mann lag auf Radweg: Pitbull griff Helfer an

Ein aggressiver Hund hat am Samstag gegen 13.45 Uhr einen Rettungseinsatz in Stadl-Paura zunächst vereitelt. Ein Rotkreuz-Team wollte einem regungslos am Rand eines Fahrradstreifens liegenden Mann helfen, doch dessen Pitbull ließ weder die Sanitäter noch Polizisten noch den angeforderten Flugretter in die Nähe seines Herrchens. Schließlich attackierte der Hund auch den Notarzt, der sich nur noch mittels Fußtritt zur Wehr setzen konnte.

Erst als die Polizei einen Pfefferspray einsetzte, zog sich der Pitbull zurück.

Mann: "Habe nur geschlafen"

Danach wachte der 37-jährige Hundebesitzer aus dem Bezirk Wels-Land jedoch plötzlich auf und ließ sich seinerseits nicht von den Rettungskräften versorgen. Seinen Angaben zufolge habe er nur geschlafen, verlautbarte die Polizei in einer Aussendung.

Dem amtsbekannten Drogenkonsumenten wurde von den Einsatzkräften empfohlen, seinen Hund nach dem Pfeffersprayeinsatz von einem Tierarzt untersuchen zu lassen.

Der Mann wurde wegen einer Übertretung nach dem Hundehaltegesetz bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.