Mann in Welser Innenstadt von mehreren Personen attackiert

WELS. Nach einem Streit in einer Disco wurde ein 27-Jähriger bei einer geplanten Aussprache von mehreren Personen angegriffen.

In der Nacht auf Sonntag kam es in einer Disco in Wels zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem Besucher und einem Türsteher. Um die Sache "auszureden", wurde für den gestrigen Sonntag, gegen 18 Uhr, ein Treffen in der Innenstadt vereinbart. Der Besucher, ein 22-jähriger Welser, bat einen Freund, ihn zu der Aussprache zu begleiten. Als dieser, ein 27-Jähriger aus Thalheim (Bezirk Wels-Land), auf dem Weg dorthin war, wurde er in der Fußgängerzone von mehreren Männern umstellt und geschlagen.

Erst durch das Eintreffen einer Polizeistreife ließen die Angreifer vom Opfer ab und versuchten zu flüchten. Die Polizisten konnten insgesamt sechs Personen festnehmen. Laut Aussagen des 27-Jährigen sollen die Angreifer ebenfalls Türsteher sein. Trotz mehrerer Aufzeichnungen von Überwachungskameras, auf denen die Tat sehr gut zu sehen ist, verweigerten die Verdächtigen zumeist die Aussage und gaben teilweise an, daran überhaupt nicht beteiligt gewesen zu sein. Bei einem der Männer, die zwischen 22 und 37 Jahre alt sind und aus Linz kommen, wurde ein Totschläger gefunden. Der 27-Jährige dürfte bei dem Angriff nur leicht verletzt worden sein.

